Pamela Anderson e Jon Peters si separano dopo solo 12 giorni di matrimonio. I due si erano sposati il 20 gennaio con una festa segreta a Miami, alla presenza dei figli

A sorpresa, Pamela Anderson e Jon Peters hanno scelto la separazione dopo solo 12 giorni di matrimonio. L’ex bagnina di Baywatch, ora 52enne, e il produttore 74enne si erano detti sì in segreto a Miami il 20 gennaio 2020, alla presenza dei rispettivi figli. I due avevano avuto una breve relazione, subito interrotta, 30 anni fa. Poi, avrebbero preso strade diverse e si sarebbero rivisti solo di recente. Subito però hanno deciso di fare sul serio, convolando a nozze.

La separazione di Pamela Anderson e Jon Peters, i precedenti legami

La bionda attrice ha rivelato all’Hollywood Reporter che non si tratta di una vera separazione, ma di una semplice pausa di riflessione. Tuttavia, rumors di persone vicine alla coppia parlano già di divorzio. Per entrambi non è la prima volta: la Anderson è una vera e propria veterana dei matrimoni, con quattro separazioni alle spalle.

Prima di Jon Peters è stata legata Tommy Lee,padre dei suoi due figli, e a Kid Rock. L’attrice si è inoltre sposata due volte con Rick Salomon, un famoso giocatore di poker. Peters è stato invece legato per 12 anni alla celebre cantante e attrice Barbra Streisand.

Pamela Anderson stessa ha dato conferma della separazione con un tweet: “L’amore può essere infinito, ma anche singolare, platonico, o proprio quello che ti serve in quel momento. L’amore può essere straordinario. E tutto ciò che desideri guardando una stella cadente. Ma può anche essere un rimedio che funzioni per aiutare a guarire le ferite o cicatrici”.