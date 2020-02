Paola Caruso e Daniele Pompili contro Floriana Secondi e Moreno Merlo: lo scontro a Domenica Live.

Fuoco e fiamme a Domenica Live tra Floriana Secondi, ex vincitrice della terza edizione del Grande Fratello e Paola Caruso, la showgirl e opinionista, spesso ospite dalla D’Urso. Nonostante la distanza fisica (la prima era in studio e la seconda in collegamento) non è mancato lo scontro.

Domenica Live: Lite tra Paola Caruso e Floriana Secondi

Tutto inizia quando dalla D’Urso si collega Paola Caruso con Daniele Pompili, l’ex di Floriana Secondi che in passato aveva pubblicato false notizie di foto porno scattate con la donna. Floriana, ribadendo di essere fidanzata, attacca la showgirl: “ho le prove che ti sei messa d’accordo con Daniele per la litigata falsa davanti alla Tv. Io so tante cose su di te, da tanto: se tu mi dai della bugiarda, sarò costretta a dirle“.

Poi un video, trasmesso negli studi, mostra la presunta aggressività della Caruso e parla delle prove portate dalla Secondi. Spezzoni di video in cui Paola Caruso dice parolacce, insulti e bestemmie si alternano a commenti dei protagonisti dello scontro. Insomma, un bel marasma. In cui entra a far parte anche Moreno Merlo, amante fugace della Caruso, con cui ha avuto una storia d’amore lampo, pronto a difendere Floriana Secondi. Insomma, uno scontro alla pari: Merlo e Floriana contro Caruso e Pompili. La d’Urso chiede, in chiusura, a Daniele Pompili: “Sei convinto che Floriana – nonostante abbia un compagno che ama­ – stia per mettere in piedi un finto fidanzamento con Moreno Merlo?”. Pompili non ci pensa due volte: “Sono convinto che state architettando un finto fidanzamento.

Voglio il confronto con te”. Poi a tono risponde Floriana: “Sei un arrivista, sono fidanzata da 5 anni con il mio compagno”.