Antonio Zequila ed Eva Robin’s hanno avuto una liaison: la confessione dell'attrice a "Live - Non è la d’Urso"

La bella Eva Robin’s ha dichiaiato in diretta tv di aver avuto una storia con Antonio Zequila. L’attrice ha confessato questo evento a “Live – Non è la d’Urso”, dove è stata ospite nella puntata di domenica 2 febbraio. Al secolo Roberto Coatti, la soubrette nota per essere stata una dei primi trans a mostrarsi in televisione, ha narrato di aver conosciuto l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip negli anni 90. I due avevano infatti posato insieme per un servizio fotografico del mensile “King”, edito da Vittorio Corona, ossia il padre di Fabrizio.

Tra una foto e l’altra, il dongiovanni Zequila ha ovviamente trovato anche il tempo di corteggiare la bella Robin’s. Definito dalla stessa molto galante, Eva ha dunque precisato: “Mi ha corteggiata e ci siamo visti in via del Babbuino [a Roma, nda], dove avevo un piccolo appartamento.

A un certo punto, per non mostrargli ‘Pippo’, sono scappata sotto il tavolo”. L’attrice ha poi sottolineato come Antonio fosse al corrente della sua “situazione intima”, ma lei provava ugualmente un po’ di pudore.

Eva Robin’s commenta Zequila

Dopo le parole di Eva Robin’s, la padrona di casa Barbara D’Urso ha voluto precisato come non ci sia nulla di male ad avere una relazione con una trans. La conduttrice partenopea ha però domandato alla Robin’s: “Come mai parla in continuazione delle tante donne che ha avuto e mai di te?”. Immediata è stata quindi la replica della diretta interessata: “Se lo sarà dimenticato, ma glielo ricordiamo adesso, così gli tornerà in mente”.