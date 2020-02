Non sentendosi soddisfatta ed essendo stata vittima di attacchi di panico, Carlotta Maggiorana ha deciso di lasciare la casa del GF Vip.

Durante la nona puntata del GF Vip Alfonso Signorini ha affrontato insieme a Carlotta Maggiorana, prima Miss Italia ad aver fatto ingresso nella casa, la crisi e il disagio da lei manifestato. La giovane ha confermato i suoi sospetti e affermato di voler lasciare il gioco.

Carlotta Maggiorana lascia il GF Vip

Alfonso aveva prima chiesto ai concorrenti se secondo loro Carlotta volesse rimanere nel gioco o fare ritorno a casa. Tutti coloro che sono stati interpellati, tra cui Clizia, Pago e Paola, hanno spiegato che la concorrente non vive bene il reality tra crisi e attacchi di panico.

A confermare i loro pensieri è stata la stessa Maggiorana che si è così rivolta a Signorini: “Ti ringrazio per avermi fatto partecipare al reality che mi ha fatta conoscere lati del mio carattere che non conoscevo e mi ha resa più forte.

Però sono arrivata ad un punto dove mi sento chiusa, mi manca il respiro. Ho avuto anche degli attacchi di panico che in 28 anni non ho mai avuto ed è giusto in primis per me ma anche per la mia famiglia che io abbandoni il gioco ora. Non voglio farmi del male”.

Ha inoltre ringraziato il pubblico che l’ha salvata dalla nomination e l’ha sempre sostenuta. Dopodiché il conduttore ha affermato che, pur dispiaciuto, rispetterà il suo volere perché tiene alla sua salute e non vuole che la sua sofferenza continui. Ha infine lasciato a lei il compito di annunciare la sua decisione agli altri concorrenti della casa. “Io vi ringrazio perché ho conosciuto persone bellissime che mi hanno regalato pezzi del proprio cuore.

Spero di vedervi una volta che uscirete anche voi da questa avventura”, ha dichiarato prima di varcare la porta rossa.