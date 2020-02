Una concorrente del Grande Fratelli Vip chiede di abbandonare la casa e di tornare dalla sua famiglia: i ritmi del reality sembrano troppo incalzanti.

L’ex Miss Italia Carlotta Maggiorana non sembra reggere i ritmi del Gf Vip e più volte ha chiesto di poter abbandonare la casa. La lontananza dai propri cari sembra essere pesante e nonostante le diverse nomination ricevute, la Miss non è ancora riuscita ad andarsene. Durante una conversazione con Patrick, dunque, Carlotta ha lanciato il suo appello al pubblico: “Fatemi uscire”.





Gf Vip, Carlotta Maggiorana

Carlotta Maggiorana spera di abbandonare la casa del Gf Vip nella puntata del 3 febbraio: la Miss non sta bene e non vuole restare. In una conversazione con l’ex gieffino Patrick Ray, la donna lancia un appello al pubblico. “Domani (3 febbraio ndr.) voglio tornare a casa, ho fatto il mio percorso, ho dato tutta me stessa, ma non sto più bene fisicamente, quindi spero che domani il pubblico mi voti, voglio tornare a casa”.

Patrick a questo punto interviene cercando di farle cambiare idea: “Pensa che c’è gente che vorrebbe stare qua, ma se non ti passa mai lo capisco”. Ma la marchigiana replica: “Purtroppo non mi passa, mi sono sfogata e ho detto quello che voglio”. Infine l’augurio di Patrick: “Io spero che tu faccia il percorso che ti fa stare più felice, qualsiasi sia, spero che tu possa essere serena”.

L’appello della Miss

“Io ringrazio il pubblico – ha detto Carlotta -, perché mi sostiene, perché mi ama, perché ha capito chi è Carlotta. Mi sono fatta conoscere e ho dato tutta me stessa. Sento di non farcela più fisicamente, domani vorrei tornare a casa“. Infine, la Miss ha lanciato l’appello disperato al pubblico: “Spero che il pubblico mi faccia tornare dalla mia famiglia, grazie”.

Rivolgendosi a Patrick, invece: “Tu vai avanti, vincerai!”.