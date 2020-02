La passione è scoppiata nella casa del Gf Vip: Pago e Serena hanno costruito una capanna per nascondersi dalle telecamere

Serena e Pago sembrano proprio aver fatto pace! Nei primi giorni di convivenza nella casa del Gf Vip, i due hanno difatti passato parecchio tempo insieme. Ma a quanto pare, hanno ancora necessità di trovare ulteriore intimità, evidentemente lontano da tutti e soprattutto dalle telecamere. Il Grande Fratello non ha infatti pensato a una location in separata sede per la coppia, pertanto i due si sono ingegnati a modo loro…





Ecco dunque che nella casa di Cinecittà è tornata la mitica capanna, un grande classico del reality show più seguito di sempre. Come non ricordare del resto la prima capanna fatta da Pietro Taricone per intrattenersi con Cristina Plevani?

Gf Vip: Pago e Serena nella capanna

Dopo la prima notte passata nell’oblò, ecco dunque che i due hanno deciso di rispolverare la capanna.

Sui social la cosa non è ovviamente passata sotto silenzio, tanto che in molti hanno fatto notare gli intensi movimenti sotto i teli sospesi… La più criticata resta ad ogni modo Serena Enardu, che fin dal suo primo tentativo di entrare nella casa è stata presa di mira da molti utenti e telespettatori. Tanti l’hanno di fatto accusata di trovarsi lì solo per le telecamere, usando così Pago esclusivamente per tale motivo. Altri spettatori hanno inoltre ipotizzato che Serena possa aver rivelato a Pago alcuni segreti per il gioco, dal momento che lo ha seguito per quasi un mese da casa.

È poi probabile che il pubblico voglia vedere dentro la capanna ben altri concorrenti… Da diversi giorni si sprecano infatti le malizie su Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, che negli ultimi tempi hanno mostrato parecchio affiatamento. La capanna potrebbe forse servire anche a loro tra qualche giorno?