Heather Parisi ha lanciato l'allarme per il Coronavirus e ha fornito dettagli sulla situazione a Hong Kong.

Heather Parisi e la sua famiglia vivono a Hong Kong. La ballerina ha condiviso sui social diverse foto in cui lei e i suoi figli utilizzano le mascherine protettive e ha parlato della situazione dovuta al coronavirus.

Heather Parisi: il coronavirus

Da giorni circola l’allarme circa la diffusione del coronavirus in giro per il mondo e diversi vip residenti in Cina hanno segnalato l‘allarme. Heather Parisi, che da anni abita con la famiglia a Hong Kong, ci ha tenuto a dire la sua sull’argomento e ha condiviso alcuni scatti in cui lei e i suoi figli indossano le mascherine protettive.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Heather Parisi 😷 (@heather__parisi) in data: 21 Gen 2020 alle ore 10:32 PST

“Siamo pronti a tutto, o quasi tutto”, ha scritto la showgirl nel suo post. a hong Kong sarebbero stati riconosciuti 118 casi sospetti e la ballerina ha dichiarato che per lei la prudenza “non sarebbe mai troppa”.





Insieme ad Heather Parisi a Hong Kong si trovano anche il suo compagno, l’imprenditore Umberto Maria Anzolin, e i due gemelli che la showgirl ha avuto a 50 anni Elizabeth Jaded e Dylan Maria.

La showgirl ha avuto anche altre due figlie dalle sue precedenti unioni: Rebecca Jewel Manenti e Jacqueline Luna Parisi. Le due non avrebbero mantenuto i rapporti con la madre e sarebbero rimaste entrambe a vivere con i rispettivi padri. Proprio la figlia Jacqueline in passato si è scagliata pubblicamente contro la madre lasciando intendere che i loro rapporti non sarebbero affatto dei migliori. Heather Parisi non ha mai replicato.