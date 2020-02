Tra poche ore prenderà il via la 70a edizione del Festival di Sanremo: le anticipazioni sulla prima puntata condotta da Amadeus in diretta su Rai 1

Mancano orami pochissime ore all’inizio del 70° Festival della Canzone Italiana. Dal 4 febbraio 2020 prenderà infatti il via in prima serata su Rai 1 la popolare kermesse canora, quest’anno condotta dal simpatico Amadeus. Il popolare presentatore di Rai Uno sarà affiancato nella prima puntata dalla bella Diletta Leotta e dall’altrettanto affasciante Rula Jebreal. Intanto, nel corso della conferenza stampa, la conduttrice sicula ha commentato: “L’Ariston è un po’ come San Siro e Amadeus sarà il mio mister”.





Presenze fisse dello show saranno poi Fiorello e Tiziano Ferro. In un video pubblicato sul suo profilo social, l’artista di Latina ha dichiarato di essere molto contento di far parte del team di Sanremo 2020. “Quando Amadeus mi ha chiamato, ho pensato che avesse fatto la cosa giusta, perché non vedevo l’ora”, ha di fatto commentato Ferro.

Sanremo 2020: la prima serata

Nel mentre stanno emergendo le prime anticipazioni sulla prima serata del Festival di Sanremo 2020.

Vedremo dunque esibirsi 12 artisti della categoria Campioni, le cui canzoni saranno votate dalla Giuria Demoscopica. Verranno poi eseguiti 4 brani delle Nuove Proposte, in due coppie a “sfida diretta”. Le votazioni saranno effettuate dalla stessa giuria, mentre le due canzoni vincitrici potranno accedere alla terza serata della gara canora. Le altre due saranno invece eliminate definitivamente dalla competizione. Tra gli ospiti della serata ci saranno inoltre Pier Francesco Favino, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria.