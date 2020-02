A pochissime ore dall'inizio di Sanremo 2020, Fiorello ha deciso di svegliare l'amico Amadeus in un modo a dir poco singolare

All’alba delle 6.42 di mattina, un Fiorello anche lui assonnato ha finalmente trovato la porta giusta. Il mattatore ha così bussato alla camera d’albergo di Amadeus, svegliandolo senza ritegno! Il conduttore di casa Rai ha aperto all’amico siculo in pigiama, mentre ovviamente Fiorello riprendeva il tutto in un video. La clip è così diventata subito virale sul seguitissimo profilo Instagram dello showman, mentre fan e seguaci commentavano in diretta la sveglia fuori programma.

Sanremo 2020: la gag di Fiorello

Sfoggiando dei pantaloni blu e una camicia celeste, il pigiama di Amadeus non era propriamente quel che si definisce glamour… La mise notturna del presentatore di Sanremo 2020 non è difatti passata inosservata nemmeno allo showman siciliano. Fiorello ha infatti ripreso con il cellulare l’amico conduttore dalla testa ai piedi, corredando il già divertente video con grasse risate.

“Lo sai che più tardi c’è la conferenza stampa?”, ha domandato Fiorello a un Amadeus ancora avvolto dalle braccia di Orfeo, che annuiva con gli occhi semichiusi.

“Tutti i giorni c’è la conferenza stampa, te ne rendi conto?”, ha chiesto ancora Fiorello. Al che Amadeus, visibilmente preoccupato, ha replicato: “E tu tutti i giorni mi vieni a svegliare?”. “Ti rendi conto in 5 conferenze stampa cosa puoi combinare?”, è stata infine la battuta conclusiva del conduttore radiofonico, che sembra dunque anticiparne delle belle!