Le parole di Selvaggia Roma sul Coronavirus stanno destando parecchio scalpore: ecco cosa ha detto l'ex protagonista di Temptation Island

Il Coronavirus sta tenendo banco tra le notizie più allarmanti in tutto il mondo da diverse settimane. Le foto e i video delle città deserte, nonché i molti articoli pubblicati sulla questione fanno così parlare e riflettere tutti, compresi i Vip del mondo dello spettacolo e del web in particolare. Tra di loro ci sono anche alcune note influencer, che da diversi giorni stanno diffondendo messaggi a dir poco criticabili proprio in relazione al Coronavirus. Nella lente degli utenti sono così finite diverse star del web, come Aurora Betti, Giulia Calcaterra e per l’appunto Selvaggia Roma. Ecco dunque quello che l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha scritto in merito alla vicenda che sta interessando tutto il pianeta. “Si sono fatti scappare un virus creato in laboratorio, hanno scatenato un’epidemia mondiale, hanno messo in isolamento 50 milioni di persone e poi se entri in un loro negozio te inseguono tra gli scaffali perché non se fidano… Loro de noi! Vabbé”.

Selvaggia Roma ci ricasca

Sul web è poi comparsa persino la risposta di Selvaggia Roma ad alcuni messaggi privati di una sua fan. In essi l’ex protagonista di Temptation Island ha ribadito: “Sono razzista contro i cinesi, perché loro sono i primi a esserlo contro di noi […]”. Ricordiamo peraltro che solo poche settimane fa la stessa influencer era finita nel mirino delle critiche per via di alcune frasi parecchio controverse sui bambini africani. Evidentemente la lezione non deve essere molto servita alla bella Selvaggia!