Shakira e quel verso al Super Bowl: cos’è la zaghrouta

Dopo il boom di consensi ottenuti da Jennifer Lopez e dalla figlia Emme al Super Bowl 2020, anche Shakira è diventata un vero e proprio meme dell’evento. Lo show di mezz’ora delle due cantanti sudamericane è stato a dir poco incredibile, anche se la vera star dello spettacolo è stato “il verso” della portoricana. A metà coreografia, infatti, l’artista si è rivolta alla telecamera e ha mostrato un verso che è diventato immediatamente virale.

Not sure what Shakira did here but I’m still into it pic.twitter.com/xx2X7jxOOS

— gifdsports (@gifdsports) 3 febbraio 2020