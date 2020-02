Elisabetta Canalis è a Tokyo con suo marito Brian Perri, e ha deciso di adottare delle misure precauzionali contro il Coronavirus.

Elisabetta Canalis è partita per Tokyo con suo marito Brian Perri e ha reso partecipi i fan della sua paura per il Coronavirus: l’ex velina, così come molti altri vip, ha scelto di usare delle misure precauzionali.

Elisabetta Canalis: il coronavirus

Da settimane l’allarme per la diffusione del Coronavirus in giro per il mondo sta allarmando sempre più persone e così anche Elisabetta Canalis, che con suo marito Brian Perri si è recata a Tokyo, ha scelto d’indossare la mascherina protettiva nei luoghi più affollati della città. A rivelarlo è stata la stessa ex velina che su Instagram ha condiviso un post ironico in cui ha scritto: “La peggior mascherina in commercio ce l’ho io”.

Nonostante le misure precauzionali da lei utilizzate durante il viaggio e il sempre più stringente allarme per quanto riguarda il Coronavirus, la showgirl e suo marito sembrano essersi goduti pienamente il soggiorno a Tokyo. Elisabetta Canalis ha anche postato uno scatto che la ritrae in albergo completamente senza veli e che ha fatto il pieno di like sui social:

Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 1 Feb 2020 alle ore 6:10 PST

La modella e suo marito hanno una figlia, Skyler Eva, rimasta a Los Angeles, città dove i due si sono stabiliti dopo le nozze. La piccola è spesso presente negli scatti e nei video postati su Instagram dall’ex velina, che si è detta possibilista all’idea di avere presto anche un altro bambino se dovesse capitare.