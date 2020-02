Gf Vip, Matteo Alessandroni ha un fidanzato fuori dalla Casa?

Matteo Alessandroni avrebbe avuto un flirt sia con una donna sia con un uomo al momento del suo ingresso al GF Vip. Sarà vero?

Dopo le rivelazioni di Carmen Di Pietro e la rottura dalla fidanzata (che l’ha lasciato via social) sembra che Matteo Alessandroni possa essere legato persino a un’altra persona fuori dalla Casa: si tratterebbe di un uomo.

Matteo Alessandroni ha un fidanzato?

L’ultima indiscrezione sul conto di Matteo Alessandroni giunge da parte di Biagio D’Anelli, il quale ha confessato che oltre ad avere una fidanzata al momento del suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, il concorrente sarebbe stato legato persino ad un uomo. “Il ragazzo è entrato nella casa da single, ma fuori aveva una fidanzata affranta e non solo, c’era anche un uomo. Ha mancato di rispetto anche a lui. (…) Era un ipotetico fidanzato, usciranno presto delle notizie”, ha fatto sapere l’opinionista.





Nel frattempo via social la fidanzata di Alessandroni ha fatto sapere di essere intenzionata a chiudere la sua storia con l’ex concorrente, e infatti ha scritto un drammatico post rivelando proprio di esser rimasta ferita dal fatto che lui si sia professato single una volta entrato all’interno della Casa:“Fino a poche ore prima che entrasse nella Casa ci eravamo visti e lui non mi aveva detto niente se non che fossi la donna della sua vita”.

Anche Carmen Di Pietro aveva dichiarato di aver avuto un legame col personal trainer romano che invece, dal canto suo, ha sempre smentito la notizia.

Matteo Alessandroni si deciderà a rivelare tutta la verità sulla questione? Per il momento ancora non emerse ulteriori notizie in proposito ma in tanti sono curiosi di sapere chi sarebbe stato il suo presunto fidanzato.