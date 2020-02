Il pubblico presente nello studio del GF Vip, così come il conduttore, ha particolarmente apprezzato la scollatura di Wanda Nara.

Nessuno ha potuto fare a meno di notare la profondissima scollatura sfoggiata da Wanda Nara nella diretta della nona puntata del GF Vip. Il pubblico presente in studio non ha mancato di mostrare la propria approvazione con delle grida di apprezzamento.

La scollatura di Wanda Nara al GF Vip

Anche Alfonso Signorini è rimasto colpito dal look della sua opinionista tanto che ha esclamato un “Non ti fai mancare niente!“. Al che la moglie di Mauro Icardi, presentatasi con un tailleur nero sotto il quale sembra non indossare nulla, ha affermato “Beh pantalone e giacca, sono basica io“. Una battuta con tutta evidenza sarcastica e ironica con cui ha voluto sottolineare la consapevolezza di essere particolarmente attraente.

Una scollatura che è “servita” anche nel corso della puntata, perché proprio da lì Wanda, in stile Valeria Marini, ha estratto un foglio recante la comunicazione che Michele Cucuzza, uscito dalla casa, poteva farvi ritorno perché la sua era una finta eliminazione. Simpatici poi i siparietti con Pupo, che durante la diretta ha insinuato che all’interno vi fossero delle altre buste e più volte si è spinto nella sua direzione con un intento evidente.





Come sempre il web non ha mancato di commentare l’outfit della donna che, non differentemente dalle puntate precedenti, non sembra essere stato molto apprezzato. Qualcuno ha affermato che la Nara avrebbe dovuto scegliere un completo diverso, magari con un decolleté meno profondo. Altri l’hanno accusata di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica oltre che di essere volgare e priva di buon gusto.