Junior Cally è stato intervistato da "Leggo" a poche ore dall'inizio di Sanremo 2020: le risposte del contestato rapper su politica e società

Antonio Signore, 28 anni, in arte Junior Cally, è il rapper di Focene che ha infiammato Sanremo ancora prima di esibirsi sull’ambito palco dell’Ariston. Intervistato in esclusiva da “Leggo”, l’artista ha dapprima risposto ad alcune domande inerente il suo presunto uso di droghe. “Non mi sono mai drogato, la droga mi fa schifo”, ha risposto, “solo qualche canna da ragazzino”. Forse le illazioni nascono dal fatto che avesse troppi tatuaggi, che nel suo paesello alle porte di Fiumicino erano considerati come segno dei “figli di Satana”.

Junior Cally: le accuse “ante” Sanremo

Altri poregiudizi nei suoi riguardi sono state le accuse di essere sessista e violento, tanto da toglierli la cittadinanza di Focene. Anche sui social è stato massacrato, come messaggi del tenore di: “Tua madre dovrebbe vergognarsi di aver partorito un essere diabolico come te”.

Questi, secondo Junior Cally, sono solo i commenti dell’italiano medio, che parla senza sapere. Del resto, il brano che porta in gara a Sanremo è rivolto proprio contro l’italiano medio. Le sue parole possono sì destare insofferenza, ma lui assicura di non inneggiare alla violenza né tanto meno all’omicidio. “Uccido il concetto, non certo la donna. Canto che bisogna farsi rispettare con le parole, che sono più forti di ogni cosa”.

La bufera su Junior Cally si è alzata all’improvviso, alcuni giorni dopo che Amadeus annunciò la sua partecipazione alla kermesse canora. Anche Matteo Salvini lo ha attaccato, recriminando il fatto di aver messo “un microfono in mano a qualcuno che nei suoi testi ha inneggiato alla violenza contro le donne”.

Nel mentre, rientra la politica anche nel brano in gara? L’attacco a leader della Lega nonché a Matteo Renzi pare più che esplicito. Ma alla domanda se sta con i Cinque Stelle, lui risponde: “Li ho votati, ma non lo rifarei. Sardine tutta la vita”.