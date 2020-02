Nonostante fossero stati contattati per prendere parte al Festival di Sanremo 2020, i Me contro Te hanno detto di no e hanno spiegato i motivi.

Sofì e Luì, youtuber diventati famosi come Me contro Te, hanno rivelato i motivi che li avrebbero spinti a rinunciare a partecipare al Festival di Sanremo nonostante l’entourage del Festival di Sanremo li avesse contattati.

I Me contro te: Sanremo

Il no a Sanremo per i Me contro Te sarebbe giunto a seguito dei sempre più stringenti impegni che i due avrebbero contrattato dopo l’uscita del film Me contro Te-La vendetta del Signore S. I due avrebbero infatti promesso ai loro piccoli fan diverse date dedicate al loro firmacopie in giro per l’Italia, e così hanno preferito rinunciare a prendere parte alla kermesse musicale che quest’anno volge alla sua 70esima edizione.





I due hanno anche dichiarato che anche se vi avessero preso parte non avrebbero comunque gareggiato: “Andare in gara? Mah, ci mette un po’ ansia: vediamo la musica come uno dei nostri progetti ma non siamo cantanti… nemmeno attori o scrittori.

Ci vediamo più come degli intrattenitori”, hanno dichiarato. Nonostante la rinuncia al Festival di Sanremo secondo indiscrezioni i due potrebbero essere in gara a Ballando con Le Stelle, e sono in tanti a sperare di vedere i loro beniamini in uno dei talent più famosi della TV. I due youtuber siciliani, fidanzati sia nella finzione sia nella vita, hanno ottenuto un tale successo via social da essere stati scelti da Disney Channel per una serie TV. Al cinema è uscito invece il loro primo film, in sala da gennaio.