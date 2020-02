Lo stalker di Sabrina Ferilli è stato condannato a un anno di carcere: sosteneva che gli alieni gli avessero imposto di avere rapporti con l'attrice.

Lo stalker che per anni ha perseguitato Sabrina Ferilli è stato condannato a un anno di reclusione: l’uomo era arrivato persino a strattonare l’attrice per strada e la perseguitava facendosi trovare sotto casa sua o inviandole continui messaggi indesiderati.

Sabrina Ferilli: condannato lo stalker

E’ quasi la fine di un incubo per Sabrina Ferilli che dal 2009 sarebbe stata perseguitata da un uomo di nome Guido Neri, condannato a 1 un anno di reclusione. L’uomo inizialmente aveva fatto trovare all’attrice dei fiori presentandosi sotto casa sua, ma poi le sue attenzioni erano diventate moleste e sempre più preoccupanti: oltre a perseguitarla facendosi trovare sotto casa sua quasi tutte le mattine (o nei luoghi da lei frequentati), era arrivato persino a presentarsi sotto difronte all’attrice con un cartello in cui chiedeva di avere rapporti sessuali con lei su esplicita richiesta degli alieni.

Un comportamento che, giustamente, aveva preoccupato non poco l’attrice che si era sbrigata a sporgere denuncia chiedendo l’allontanamento immediato dell’uomo.

A Febbraio era scattato il divieto di avvicinamento nei confronti di Guido Neri mentre il pm aveva chiesto per lui la detenzione a 3 anni di reclusione.

Nel corso degli anni l’attrice avrebbe ricevuto centinaia di lettere dall’uomo che, in sua assenza, aveva persino provato a intrufolarsi in casa sua. In un’occasione l’uomo l’avrebbe anche strattonata per strada e l’attrice, sempre più spaventata, era stata costretta a cambiare le sue abitudini frequentando nuovi locali o cambiando i propri percorsi abituali per i suoi spostamenti di lavoro.