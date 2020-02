Paura per Diletta Leotta: uno sconosciuto avrebbe provato a introdursi nell'hotel in cui si trovava la conduttrice affermando di essere il fidanzato.

Mentre è partito il count down per l’inizio del Festival di Sanremo 2020 all’hotel in cui alloggia Diletta Leotta un uomo – che avrebbe dichiarato di essere il fidanzato della conduttrice – sarebbe stato fermato dalla sicurezza.

Diletta Leotta: il finto fidanzato

Un uomo in evidente stato confusionale sarebbe stato fermato a Sanremo dopo che, recatosi alla reception di un famoso hotel in cui alloggiava Diletta Leotta – avrebbe preteso di incontrare la conduttrice perché fidanzato con lei. L’uomo sarebbe stato fermato dalla security dell’albergo e, secondo le prime indiscrezioni, avrebbe anche affermato di essere stato chiamato a condurre la seconda serata dello show. La conduttrice non avrebbe neanche incontrato l’uomo che, fortunatamente, sarebbe stato allontanato dalle forze dell’ordine.

Di recente la showgirl è uscita allo scoperto con il suo nuovo fidanzato, ovvero il pugile Daniele Scardina.

I due hanno pubblicato la loro prima foto insieme sui social e, secondo indiscrezioni, il pugile potrebbe essere a Sanremo in “incognito” proprio per vedere la sua bella.





Con l’inizio del Festival di Sanremo Diletta Leotta è stata al centro di numerose bufere, non ultima quelle lanciate dalla sua collega Paola Ferrari. Messa al corrente delle frecciatine della collega Diletta Leotta ha replicato per la prima volta proprio durante la sua partecipazione all’organizzazione per lo show: “Generalmente non mi soffermo mai sulle critiche, altrimenti dovrei perdere giornate intere a rispondere. La Ferrari non la conosco personalmente ma la invito a prendere un caffé così magari cambia idea. Potrebbe essere un bell’esempio di solidarietà femminile”, ha dichiarato. Paola Ferrari accetterà di confrontarsi con lei?