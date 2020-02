Il Festival di Sanremo 2020 è stato aperto da Fiorello che ha deciso di indossare un abito da prete: perché la scelta è ricaduta su questo vestito?

La 70esima edizione del Festival di Sanremo si apre con Fiorello vestito da prete. Il noto conduttore ha dichiarato di voler eguagliare il successo di un altro celebre prelato delle televisione, Don Matteo, che “da solo raggiunge il 35% di share. Con me possiamo arrivare anche al 40%”.

Sanremo 2020, apre Fiorello vestito da prete

L’edizione 2020 del Festival della canzone italiana è stata “benedetta” in diretta dal palco dell’Ariston dallo stesso Fiorello. “Questo è l’abito originale di Don Matteo” ha scherzato rivolgendosi al pubblico, sottolineando che il celebre sacerdote in bicicletta è “l’unico Matteo che funziona”. Impossibile non cogliere un (non troppo) velato riferimento ad altri due omonimi che dominano il mondo politico, vale a dire Salvini e Renzi. I parallelismi con la politica non sono finiti qua.

Il mattatore ha infatti paragonato Amadeus al premier Giuseppe Conte e, di conseguenza, “io sarò il suo Rocco Casalino”.