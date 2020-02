Si è da poco esibito tra le nuove proposte sul palco di Sanremo 2020, ma chi è la fidanzata di Leo Gassmann, figlio del celebre attore Alessandro?

Leo Gassmann, figlio del celebre attore Alessandro e dell’attrice Sabrina Knaflitz, si è esibito tra i giovani sul palco del Festival di Sanremo 2020: poco prima dell’inizio della kermesse il 22enne è stato paparazzato in compagnia della fidanzata. La coppia è stata avvistata in un parco di Roma, tra baci e abbracci. L’identità della ragazza al momento resta ancora sconosciuta.

Chi è la fidanzata di Leo Gassmann?

Paparazzato in un parco della Capitale, il giovane Leo Gassmann si trovava in dolce compagnia di una misteriosa ragazza della quale per ora non è nota né l’identità né da quanto tempo si stiano frequentando. Nelle poche fotografie pubblicate dai settimanali rosa si può vedere il cantante scambiarsi baci, carezze e sguardi affettuosi assieme alla giovane, con la quale sembra esserci reciproca intesa.

E chissà se la ragazza senza nome ha seguito l’avventura sanremese di Gassmann, che si è esibito con il brano Vai bene così nella prima serata del Festival di Sanremo superando il turno con il 54% dei voti della giuria demoscopica.

La carriera del cantante

Nato nel 1998, i primi passi di Leo Gassmann nel mondo della musica avvennero sul palcoscenico del talent show X Factor, venendo tuttavia eliminato nel corso della trasmissione.

Malgrado la sconfitta nel programma, Gassmann non si è arreso presentandosi alle selezioni per Sanremo Giovani, arrivando tra i venti semifinalisti con il brano Vai bene così. La canzone si è successivamente qualificata per il Festival di Sanremo 2020 dove parteciperà all’interno della categoria della Nuove Proposte.