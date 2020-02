Shannen Doherty: “Il cancro è tornato, sono al quarto stadio”

Shannen Doherty ha annunciato tra le lacrime che il cancro sarebbe tornato: i fan sono disperati per le condizioni dell'attrice.

Tra le lacrime in un’intervista televisiva Shannen Doherty ha confessato il suo dramma: il cancro si sarebbe ripresentato e ora sarebbe al quarto stadio.

Shannen Doherty: la malattia

Con estremo dolore e tra le lacrime Shannen Doherty ha dichiarato in un’intervista televisiva che il cancro sarebbe tornato. L’attrice lo saprebbe già da prima che uscisse il reboot di Beverly Hills 90210, ma si sarebbe decisa a parlare solo a riprese terminate. “Non credo di averlo ancora metabolizzato. E’ una pillola amara da ingoiare, per molte ragioni”, ha detto piangendo, e aggiungendo anche di essere al quarto stadio della malattia.

Nel 2017 aveva annunciato con gioia che il suo cancro al seno fosse in remissione e durante questi anni non ha mai smesso di sensibilizzare l’opinione pubblica a fare donazioni per la ricerca sulla malattia.

In tanti tra i suoi fan in giro per il mondo si sono riversati sui social con messaggi di solidarietà e affetto nei confronti dell’attrice, manifestandole la loro preoccupazione.





Il 4 marzo 2019 l’attrice aveva commentato la notizia della scomparsa del suo storico amico Luke Perry, collega di Beverly Hills 90210 stroncato da un ictus. I due avevano continuato ad essere grandi amici anche al di fuori del set e proprio lui le era stato accanto durante tutta la sua dura battaglia contro la malattia. “Ho così tanti ricordi assieme a Luke, ora mi fanno sorridere e saranno impressi per sempre nel mio cuore e nella mia mente”, aveva dichiarato Doherty dopo la scomparsa dell’amatissimo attore. In tanti, tra i suoi fan, si sono detti distrutti nell’apprendere la notizia della sua malattia.