Uno sguardo vispo e furbo sin da bambino che non l'ha mai abbandonato quello che traspare dalle foto condivise da Tiziano Ferro su suoi social.

É uno dei cantanti più amati in Italia e non solo ed è uno degli artisti che Amadeus ha scelto come ospite fisso della settantesima edizione del Festival di Sanremo, dove interpreterà alcuni dei più grandi successi italiani: ma com’era il cantante da bambino, prima di raggiungere tutto il successo che sicuramente in tenera età non si sarebbe mai aspettato?

Tiziano Ferro da bambino: le foto

Il cantante è solito condividere sul suo profilo Instagram diversi scatti di quanto era bambino o adolescente, mostrando anche il grande legame che lo tiene stretto alla sua famiglia. Da quanto pubblicato si nota come Ferro fosse un bimbo con un viso paffuto e un’espressione vispa e furba che ancora oggi, a distanza di tutti quegli anni, non l’ha abbandonato.

Nonostante l’enorme successo che lo tiene spesso fuori casa per presenziare su palcoscenici e palazzetti internazionali, Tiziano è una persona molto legata e devota ai suoi familiari. A dimostrarlo sono le diverse pubblicazioni di fotografie che lo ritraggono, sempre durante l’infanzia, in loro compagnia. Tra foto di concerti, scatti in compagnia del marito Viktor e momenti della vita privata, non è infatti difficile trovare quelle accanto ai parenti. Molti fan hanno particolarmente apprezzato la condivisione del momento in cui teneva tra le braccia il fratellino appena nato.

“Uno dei miei ricordi più belli, Flavio è nato“, aveva scritto nella descrizione. I due hanno dieci anni di differenza e lui l’ha visto nascere e crescere tanto che ha affermato di aver quasi svolto un ruolo da genitore nei suoi confronti.