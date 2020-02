Achille Lauro avrebbe una fidanzata da anni ma di lei non c'è nessuna traccia né sui social né in scatti immortalati dai paparazzi.

É stato uno dei protagonisti della prima serata di Sanremo 2020 che ha sicuramente fatto discutere per il look con cui si è presentato. Achille Lauro, sebbene sia un personaggio in vista salito sul palco dell’Ariston nell’edizione precedente, non è però solito diffondere notizie relative alla sua vita privata, tanto da non essersi mai mostrato con la sua fidanzata sebbene ce l’avrebbe da anni.

Fidanzata di Achille Lauro

Nonostante la grande popolarità, il trapper non si è infatti mai lasciato immortalare insieme alla sua dolce metà. Non ha nemmeno mai pubblicato sui propri social network fotografie in sua compagnia: nessuna vacanza, cena, viaggio o qualsiasi altro momento condiviso. Ciò aveva fatto sorgere il dubbio che Lauro non fosse in realtà fidanzato, ma a smentire questa notizia ci ha pensato lui stesso.

In un’intervista rilasciata a Mara Venier a Domenica In, il cantante non si è tirato indietro e ha parlato un po’ di sé, rivelando qualche dettaglio della sua vita sentimentale.

Questo quanto aveva dichiarato: “Sono fidanzato da tanti anni. L’amore è il motore di molte cose, è d’ispirazione. I grandi poeti della storia lo insegnano“.

Una presenza, quella della fidanzata, che è però sconosciuta a tutti coloro che non siano familiari o amici stretti. Una volta era infatti stato paparazzato in atteggiamenti affettuosi con una ragazza, presumibilmente di nome Francesca, scoop al quale aveva risposo ridendo e dichiarando che la giovane immortalata nella foto non era in realtà la compagna ma la sua sorellastra.