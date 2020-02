Achille come San Francesco di Giotto fa impazzire i motori di ricerca

La prima serata del Festival di Sanremo ha già fatto scalpore. Merito anche – e soprattutto – di Achille Lauro, uno dei protagonisti della serata, con un outfit che sicuramente non è passato inosservato.

Achille Lauro come San Francesco di Giotto

La performance dell’artista ha visto un cambio d’abito in diretta: dapprima Achille è entrato in scena con un mantello nero, mentre sul finale lo vediamo cantare con una tuta molto aderente. Ma quello che ha più sconvolto l’opinione pubblica è come l’esibizione del cantante abbia influenzato i trend dei motori di ricerca. Infatti, qualcuno ha notato una certa somiglianza nell’abito e nella postura del cantante con l’opera San Francesco di Giotto. Molti hanno cercato conferma dell’ipotesi su Google, cercando proprio “San Francesco di Giotto”. Dalle 22 circa, momenti dell’esibizione del cantante, le ricerche con la parola chiave “San Francesco di Giotto” sono impennate: Google ha registrato un aumento del 9600 per cento.

Un aumento importante proseguito per tutta la notte, con picchi alle 2:52 e alle 7:08 del mattino, segno di come l’esibizione possa aver inciso sull’interesse delle persone, al punto tale da influenzarne le ricerche.

Achille Lauro si spiega su Instagram

E dopo aver trovato risposte da Google, i fan si sono riversati sull’account Instagram del cantante, che ha postato una foto al termine dell’esibizione. Nella foto, Achille Lauro spiega la scelta del suo look: “La storia della rinuncia di San Francesco ai beni materiali è un messaggio universale che ancora oggi risulta di grande attualità”. Continua: “Il momento più rivoluzionario della sua storia in cui il Santo si è spogliato dei propri abiti e di ogni bene materiale per votare la sua vita alla religione e alla solidarietà”.