Perché Gemma Galgani indossa un solo orecchino? Le parole

A Uomini e Donne Gemma Galgani è solita indossare un solo orecchino. Il motivo? Lo ha svelato lei stessa.

A Uomini e Donne Gemma Galgani è nota al pubblico per la sua cura negli outfit e nella scelta dei suoi gioielli, ma ai fan non è sfuggito un dettaglio: la dama è solita indossare sempre e solo un orecchino alla volta. Come mai? A svelarlo ci ha pensato lei stessa.

Gemma Galgani: l’orecchino

Da sempre a Uomini e Donne Gemma Galgani porta un solo orecchino, e anche quando il cavaliere Emanuele l’ha sorpresa regalandogliene un paio nuovi, la dama ha scelto d’indossarne solo uno. A spiegare il perché della sua scelta c’ha pensato la stessa Gemma, spiegando che per via del microfono da lei indossato durante le registrazioni dello show sarebbe costretta a non portare l’altro orecchino per “evitare tentennamenti”.





Fuori dallo studio di Uomini e Donne invece Gemma sarebbe solita portarli entrambi, e adora particolarmente quelli grandi e vistosi.

La dama del trono over sembra finalmente aver trovato un po’ di complicità con il passionale Emanuele che, per guadagnarsi i suoi favori, la riempie di splendidi regali.

Per Gemma si tratta di una nuova conoscenza piuttosto positiva visto com’erano finite le cose tra lei e Juan Luis e l’indimenticabile Giorgio Manetti, che ha lasciato il dating show per sempre. La dama non ha mai dimenticato il cavaliere con cui, nonostante tutto, avrebbe mantenuto buoni rapporti. Oggi Giorgio Manetti si dedica a un’attività di organizzazione di eventi da lui fondata, e si vocifera che nel suo cuore ci sia già un’altra persona. In tanti tra i fan sperano di vederlo tornare a sorpresa a Uomini e Donne, e in molti sognano ancora la possibilità di un suo ritorno di fiamma con Gemma.