Carlotta Maggiorana ha scritto un post via social per spiegare i motivi che l'hanno spinta a lasciare il Grande Fratello Vip prima della fine.

Carlotta Maggiorana ha deciso di lasciare la casa del Grande Fratello Vip e, una volta tornata a casa, ha trovato la serenità per esprimere attraverso un post i suoi ringraziamenti e per spiegare ciò che avrebbe provato.

Carlotta Maggiorana: l’addio al GF

“Mi manca l’aria”, così Carlotta Maggiorana ha lasciato intendere di voler lasciare per sempre la casa del Grande Fratello Vip. L’ex Miss ha dichiarato che per la prima volta in 28 anni avrebbe iniziato a soffrire di attacchi di panico e inoltre ha espresso più volte la nostalgia di casa e della sua famiglia. Con un post sui social, una volta rientrata tra le braccia dei suoi cari, la modella ha ringraziato i fan per la loro comprensione e si è detta ancora una volta convinta della sua decisione.

Alfonso Signorini e il team del Grande Fratello Vip si sono mostrati comprensivi nei suoi confronti, e le hanno concesso di uscire.

Sui social non è mancata la solidarietà da parte dei fan nei suoi confronti, ma c’è anche chi ha criticato la sua decisione di uscire prima “per mancanza di coraggio”. “Se sapeva di restare lì tutto quel tempo perché ha accettato di partecipare?”, ha scritto qualche haters sui social. In tanti poi l’hanno criticata insinuando che avrebbe deciso di partecipare al reality solo per ottenere visibilità.

Nel suo post Carlotta Maggiorana ha ringraziato il programma per averle dato la possibilità di partecipare: “Ringrazio il Grande Fratello ma non sto bene più in questa casa. Sono contenta di quello che ho fatto fino ad ora. Devo trovare una serenità che ho perso, ma sono contenta che mi sia fatta conoscere perché qui non ci sono filtri e non puoi non essere te stessa.”