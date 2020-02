Gf Vip, incidente per Barbara Alberti all’interno della Casa

Senza volerlo Barbara Alberti è stata vittima di un piccolo incidente al Gf Vip che ha preoccupato i concorrenti del reality show.

Barbara Alberti: incidente

Senza volerlo Barbara Alberti è andata a sbattere contro una delle porte a vetri presenti nella casa del Grande Fratello Vip, ed è rimasta stordita per qualche secondo. I concorrenti si sono molto preoccupati per la più anziana concorrente del reality show, che alla fine ha tranquillizzato tutti sulle sue condizioni.

Non è certo la prima volta che i fan e i concorrenti del Gf Vip si preoccupano per le condizioni della concorrente. In un’occasione Barbara Alberti ha anche dovuto lasciare la casa per sottoporsi a un controllo medico, e in tanti avevano insinuato che avesse lasciato il programma solo per sfuggire alla nomination.





Nella Casa del Grande Fratello Vip Barbara Alberti è stata protagonista di un’accesa polemica con Adriana Volpe, colpevole secondo lei di aver “orchestrato” le nomination.

La scrittrice ha tenuto testa alla conduttrice che, all’interno della Casa, si starebbe creando sempre più antipatie. Il pubblico dei social sembra invece sempre più schierato dalla parte di Barbara Alberti che, in un momento di sconforto, ha però ipotizzato di lasciare la casa prima della fine del programma, come Carlotta Maggiorana. “Finirò come Carlotta Maggiorana, mi sentirò male. Mi irrita l’ipocrisia”, ha dichiarato Barbara Alberti.