Chi è Pedro Valti, il concorrente che fece infuriare Amadeus

In molti ricorderanno Pedro Valti per una risposta che, durante la sua partecipazione a L’Eredità, fece infuriare Amadeus e portò alla sua squalifica dal programma. Che fine ha fatto l’ex concorrente di “per me è la cipolla”? Dopo molti anni è tornato a parlare di Amadeus.

Pedro Valti: chi è

Non si sa molto di Pedro Valti, ex concorrente de L’Eredità del 2005. I fan del programma ricorderanno però la sua partecipazione allo show e la sua discussione con Amadeus: il conduttore si vide costretto a mandarlo via dal programma dopo che lui rispose ripetutamente con frasi senza senso alle domande che gli venivano proposte. Proprio per questo in molti lo ricordano semplicemente per la frase da lui allora pronunciata all’interno dello show: “Per me è la cipolla”.





Dopo quasi 15 anni Valti è tornato a far parlare di sé per alcuni messaggi da lui postati contro Amadeus e in particolare per quanto da lui detto in conferenza stampa su Francesca Sofia Novello.

Valti ha anche dichiarato in uno dei suoi video che, secondo lui, a L’Eredità ci sarebbe stata una concorrente “favorita” all’interno del programma e che lui avrebbe svelato una presunta (e mai confermata) “verità” su quanto realmente accaduto.

Non si hanno notizie certe sull’uomo che, dall’accento, sembrerebbe originario del Veneto. Sui social Valti ha accostato il suo nome a quello di Amadeus e quindi sembra chiaro che intenda far parlare di sé solo per vicende legate al conduttore con cui, tanti anni fa, ebbe il famoso diverbio in diretta televisiva e difronte a centinaia di telespettatori.