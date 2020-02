Con un messaggio su Instagram, Giovanna, la moglie d Amadeus, ha fatto i complimenti al conduttore: le sue parole.

La moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo ha fatto i complimenti al marito per la prima serata del Festival di Sanremo 2020. Con un messaggio di dedica breve ma dolce, infatti, ha pubblicato su Instagram uno scatto realizzato alla kermesse.

“Ovviamente sono di parte… ma sei stato bravissimo Amore mio”: questo è il commento di Giovanna, la moglie di Amadeus, alla prima serata del Festival di Rai 1. Rigorosamente dalla prima fila del Teatro Ariston, Giovanna ha assistito alla prima serata del Festival della canzone italiana insieme al figlio della coppia, José. La donna era presente al Festival non solo come sostegno per il marito, conduttore e direttore artistico della settantesima edizione, ma anche come inviata per La Vita in Diretta. Le telecamere della Rai, inoltre, non potevano non inquadrarla sin dall’inizio della kermesse, mettendo in luce l’outfit scelto per l’occasione.

Un vestito nero luccicante con una scollatura a V non volgare impreziosita da una collana. I capelli, rigorosamente raccolti, e il trucco, semplice ma efficace.

Giovanna Civitillo ha lavorato per diversi anni in televisione e proprio sul piccolo schermo ha conosciuto Amadeus, Dal 2002 al 2006, infatti, è stata una delle ballerine del pre-serale Rai L’Eredità, ed è proprio nel corso di questo programma che ha conosciuto Amadeus. Sul primo incontro, però, il neo conduttore di Sanremo 2020 ha confessato: “Non avevo alcuna intenzione di impegnarmi, mi godevo la libertà, storie poco impegnative. Usai un modo indiretto per farmi avanti. Per evitare di espormi troppo, le scrissi un biglietto e lo diedi al mio assistente. Le davo appuntamento in corso Como, a Milano.

Se fosse venuta, l’avrei letto come un segno del destino che mi diceva di mettere la testa a posto”. La coppia ha lavorato insieme anche nel programma Mezzogirono in Famiglia.