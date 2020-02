Oltre alle classifiche di Sanremo c'è anche la classifica di quelli che sono gli artisti di Sanremo più "cercati" in rete.

Il Festival di Sanremo 2020 ha preso il via e con la kermesse si sono scatenate anche le ricerche online da parte dei telespettatori nei confronti dei loro artisti preferiti e dei beniamini che saranno alla kermesse. Ma quali sono quelli più cliccati?

Sanremo: i cantanti più cercati

Sembra che tra i cantanti che prenderanno parte al Festival di Sanremo Elettra Lamborghini sia sul podio degli artisti “più cercati in rete”, e del resto che l’ereditiera e reginetta del reggeton fosse tra le artiste più seguite d’Italia era facilmente intuibile. I programmi a lei dedicati su Mtv sono stati più d’uno e su Instagram i suoi scatti bollenti continuano a mietere vittime.





Al secondo e al terzo posto nella classifica degli artisti più “cliccati” ci sarebbero invece Achille Lauro ed Elodie.

Achille Lauro ha preso parte alla prima serata del Festival di Sanremo con un look che, nel bene o nel male, resterà con tutte le probabilità nella storia dello show. Il cantante ha tolto un lungo mantello sul palco ed è rimasto con una tuta semitrasparente della maison Gucci.

Anche Elodie però non ha nulla da invidiare ai due colleghi: l’ex concorrente di Amici, oggi fidanzata con Marracash, sarebbe al terzo posto sul podio degli artisti maggiormente ricercati dai fan di Sanremo. All’Ariston si è presentata con un abito della casa di moda Versace, e sui social ha fatto il pieno di like. Elodie ha un rapporto molto diretto con i propri fan e, proprio in occasione del festival, ha aperto un profilo su Telegram per poter dialogare direttamente con loro da Sanremo.