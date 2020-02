Poco prima di salire sul palco dell'Ariston per la seconda serata di Sanremo 2020, Elettra Lamborghini ammette: "Mi sto cacando addosso".

A poche ore dalla sua comparsa sul palco del Festival di Sanremo 2020, Elettra Lamborghini non nasconde la paura e l’agitazione. Su Twitter la cantante ammette: “Mi sto cacando addosso“.

Mi sto cacando addosso. — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) February 5, 2020

Elettra Lamborghini a Sanremo 2020

C’è anche Elettra Lamborghini tra i 12 Big che si esibiscono sul palco durante la seconda serata. La “Twerking Queen” compare davanti al pubblico sanremese subito dopo Piero Pelù, esibendosi con la sua Musica (e il resto scompare). È la prima volta all’Ariston per la giovane ereditiera che ha conquistato il successo con Pem Pem, il cui video ha raggiunto i 58 milioni di stream e gli oltre 113 milioni di visualizzazioni, assicurandosi anche la certificazione di doppio Disco di Platino dalla Fimi. Nel giugno 2019, invece, ha realizzato l’album Twerking Queen che contiene il brano Fanfare, scritto con Guè Pequeno.

Come tutti i Big, anche Elettra si esibirà nel corso della terza serata con una cover cantata con Myss Keta.

Per il loro duetto, le due giovani cantanti hanno scelto Non succederà più di Claudia Mori. “Le ragazze sono pronte”: con queste parole la Lamborghini ha annunciato il duetto in un post su Instagram.