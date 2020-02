Sanremo 2020, Fiorello: “Stasera sarò Maria De Filippi”

Fiorello aveva promesso che se gli ascolti di Sanremo fossero andati bene si sarebbe "travestito da Maria De Filippi". Manterrà la promessa?

Tra il serio e il giocoso, Fiorello ha commentato la prima serata del Festival di Sanremo e non ha escluso la possibilità di “travestirsi da Maria De Filippi” per la seconda serata, come aveva promesso in conferenza stampa.

Fiorello: il successo di Sanremo

Dopo le polemiche e le bufere social il Festival di Sanremo ha preso il via e, sembra, rispettando le aspettative. Fiorello ha commentato la prima serata dello show e i momenti più strabilianti: il mattatore più famoso della Tv ha lodato la performance di Achille Lauro e ha annunciato che anche lui canterà qualcosa durante la seconda serata. “Canterò una canzone inedita talmente bella che se fosse stata in gara avrebbe avuto l’opportunità di vincere qualcosa”, ha dichiarato.





Quanto al successo della prima serata aveva confessato in conferenza stampa, per scommessa, che se tutto fosse andato come previsto si sarebbe travestito da Maria De Filippi, e non ha escluso la possibilità di mantenere la parola data.

Alla prima serata della kermesse è salito sul palco con gli abiti da “Don Matteo” chiedendo al pubblico un segno di pace dopo le polemiche delle ultime settimane.

Il mattatore più famoso della TV non ha escluso neanche la possibilità, un domani, di tornare al Festival da cantante, e ha riferito che tanti colleghi famosi sarebbero disposti a scrivere per lui una canzone (due su tutti Jovanotti e Giuliano Sangiorgi): “Ve lo dico, da ospite al festival di Sanremo non tornerò più. L’ho fatto già troppe volte. Da conduttore non è proprio il caso. Ma potrei tornare da cantante”, ha rivelato Fiorello.