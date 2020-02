Gessica Notaro, vittima di violenza da parte del fidanzato, si è esibita sul palco di Sanremo 2020 insieme all'amico Antonio Maggio.

La prima serata del 70esimo Festival è tutta la femminile: se non nella scaletta dei Big, sicuramente in quella degli ospiti e nelle tematiche scelte per i tre interventi principali all’Ariston. Dopo Diletta Leotta con una riflessione sulla bellezza e sullo scorrere del tempo e Rula Jebreal con toccante monologo sulla violenza sulle donne, sul palco di Sanremo 2020 ha cantato anche Gessica Notaro. La ragazza si è esibita insieme all’amico di sempre Alberto Maggio.

Sanremo 2020, Gessica Notaro sul palco

I due hanno incantato il pubblico dell’Ariston cantando sulle note di una canzone scritta da Ermal Meta, volto noto ai fan del Festival per il successo di Vietato morire e di Non mi avete fatto niente (brano, quest’ultimo, con cui ha conquistato la vittoria insieme a Fabrizio Moro).

Tieni le mani in tasca: questo il monito su cui i due interpreti ritornano più volte nel corso della canzone, invitando gli uomini a non alzare le mani sulle proprie compagne, un vero e proprio manifesto in musica contro la violenza di genere.

Una scelta commentata con entusiasmo anche da Amadeus: “Anche se non ci sono in gara canzoni su questo tema, siamo felici che verrà trasmesso questo messaggio grazie a questa canzone”.

Chi è Antonio Maggio

Antonio Maggio non è nuovo al palco dell’Ariston, su cui è salito – conquistando la vittoria tra le Nuove proposte – già nel 2013 con Mi servirebbe sapere. I suoi esordi nel mondo musicale risalgono al 2007, quando faceva parte degli Aram Quartet. La band è nota soprattutto per aver vinto la prima edizione di X-Factor.