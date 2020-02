Al Bano e Romina Power sono finiti in una bufera social per via del brano Raccogli l'Attimo, inedito da loro presentato al Festival di Sanremo.

A Sanremo 2020 Al Bano e Romina Power sono tornati a esibirsi in alcuni dei loro grandi successi e in un inedito, scritto per loro da Cristiano Malgioglio. L’esibizione della coppia non ha mancato di sollevare alcune polemiche.

Polemiche su Al Bano e Romina

L’esibizione di Al Bano e Romina Power nell’inedito di Cristiano Malgioglio Raccogli l’Attimo, non ha mancato di sollevare polemiche. Sui social in tanti hanno accusato i due cantanti di aver usato l‘autotune o addirittura di aver cantato in playback durante la kermesse. Tra chi li ha criticati via social anche Selvaggia Lucarelli, che ha dedicato un suo pungente tweet alla questione: “L’ultima botta di anni ’90 di ‘sto Festival è il playback di Albano e Romina”, ha scritto la giornalista.

L’ultima botta di anni ‘90 di ‘sto Festival è il playback di Albano e Romina. #Sanremo2020 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) February 4, 2020







A presentare i due cantanti sul palco ci ha pensato la figlia Romina Jr, a cui i due hanno voluto dedicare il brano Nostalgia Canaglia.

Si da il caso infatti che la figlia dei due cantanti 33 anni fa fosse nella pancia di sua mamma Romina, incinta all’epoca della sua partecipazione allo show. “Ho visto tutto dall’ombelico”, ha scherzato la giovane figlia dei due cantanti.

In tanti hanno anche notato una certa freddezza tra Al Bano e Romina Power, nonostante da tempo circolino voci su un loro presunto (e mai confermato) ritorno di fiamma. La presunta freddezza che i due avrebbero avuto sul palco dell’Ariston sembrerebbe confermare una volta per tutte che tra i due non ci sia più nulla se non un proficuo sodalizio artistico che, a oltre 20 dalla loro discussa separazione, continua ancora oggi.