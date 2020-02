Sanremo 2020, il giallo di Roger Waters: la risposta della Rai

Nonostante il videomessaggio di Roger Waters fosse stato annunciato in conferenza stampa, all'ultimo non è più stato trasmesso. Come mai?

A Sanremo 2020 prima dell’ingresso di Rula Jebreal e del suo monologo avrebbe dovuto essere trasmesso un video che il frontman dei Pink Floyd, Roger Waters, ha inviato alla giornalista. All’ultimo una variazione della scaletta non ha compreso il video, che è stato tagliato. I vertici Rai hanno spiegato il perché.

Roger Waters: il video

In tanti si sono chiesti che fine avesse fatto dalla programmazione del Festival il video che Roger Waters avrebbe realizzato per l’occasione e che era stato annunciato in conferenza stampa. A spiegare le ragioni legate all’annullamento del video messaggio è stato il direttore di Rai 1 Stefano Coletta che ha spiegato che, per ragioni editoriali, avrebbe ritenuto più opportuno lasciare maggiore spazio a Rula Jebreal. “Quando l’abbiamo rivista, proprio io ho pensato che il preludio di Roger Waters fosse uno start ritardante al monologo di Rula”, ha dichiarato.





Il messaggio era stato inviato direttamente dal frontman dei Pink Floyd alla giornalista tramite What’s App e non è chiaro se verrà comunque trasmesso in seguito o se sarà disponibile sui canali Rai.

Stando a quanto dichiarato da Coletta bisognerà aspettare che su questo si esprima Rula Jebreal, ripartita per impegni di lavoro.

Il messaggio avrebbe dovuto introdurre quanto da lei detto durante il Festival di Sanremo 2020 contro la violenza sulle donne. Il monologo della Jebreal – la cui partecipazione era stata messa in dubbio e seguita da numerose polemiche – ha ottenuto centinaia di consensi e lodi di apprezzamento in rete.