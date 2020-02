Tanti ospiti e artisti importanti anche nella seconda serata del Festival di Sanremo: chi riuscirà a conquistare la giuria?

Dopo le lacrime e le standing ovation per la prima serata al Festival di Sanremo 2020, anche la scaletta della seconda puntata della kermesse si prospetta ricca di ospiti e di artisti imperdibili.

Sanremo: scaletta seconda serata

La seconda serata del Festival di Sanremo prevede l’esibizione da parte di 12 degli ultimi 24 campioni in gara. Tra questi, nella categoria Campioni, vi sono:

Giordana Angi

Francesco Gabbani

Paolo Jannacci

Junior Cally

Elettra Lamborghini

Levante

Enrico Nigiotti

Piero Pelù

Pinguini Tattici Nucleari

Rancore

Tosca

Michele Zarrillo

Per quanto riguarda le Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2020 degli 8 artisti presenti in gara si esibiranno gli ultimi 4, che sono:

Fasma

Matteo Faustini

Gabriella Martinelli e Lula

Marco Sentieri

Oltre a Tiziano Ferro e al mattatore Rosario Fiorello, che hanno aperto le danze della prima serata, tra i super ospiti della seconda serata è atteso Zucchero ed è stata confermata anche la presenza del cantante Gigi D’Alessio.

Come sempre la giuria demoscopica voterà gli artisti per le loro performance e per il momento sembra che, nonostante le polemiche, il Festival di Sanremo non abbia tradito le aspettative.





Nella prima puntata il pubblico è esploso in un fragoroso applauso per l’esibizione di Tiziano Ferro con Almeno Tu Nell’Universo, celebre brano di Mia Martini. A generare qualche polemica (e anche qualche lode di apprezzamento) è stato invece il look sfoggiato da Achille Lauro sul palco (una tuta semitrasparente che ha scatenato un putiferio sui social).