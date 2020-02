Alberto Urso e Valentina Vernia si sono lasciati: le parole

Storia al capolinea tra Alberto Urso e Valentina Vernia: a confermare la rottura è stato lo stesso tenore.

La storia d’amore tra Alberto Urso e Valentina Vernia è giunta al termine: ad annunciarlo è stato lo stesso tenore che ha specificato di essere single.

Alberto Urso e Valentina Vernia

Come un fulmine a ciel sereno è giunta la notizia della definitiva rottura tra Alberto Urso e Valentina Vernia. A riferirlo è stato il tenore che, nel dietro le quinte del Festival di Sanremo, ha confessato a proposito della liaison: “Il mio cuore è libero, quindi è ballerino. Del resto ho solo 22 anni”.





I fan avevano già notato che qualcosa tra i due non andasse perché, ormai da settimane, non erano più presenti scatti che li ritraessero insieme o i messaggi romantici che un tempo i due erano soli inviarsi via social. Secondo indiscrezioni la liaison sarebbe comunque terminata pacificamente, tant’è che entrambi continuerebbero a seguirsi reciprocamente su Instagram.

La coppia era sbocciata durante la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi e finora avevano preferito vivere la loro storia lontani da occhi indiscreti e senza suscitare clamore.

I fan sono rimasti delusi nell’apprendere che i due si siano lasciati, specie perché finora Alberto Urso e la ballerina Valentina Vernia sembravano essere sinceramente affiatati. Che ci sia già qualcun altro nel cuore del tenore? Per il momento sembrerebbe di no e del resto sarebbe decisamente impegnato con Sanremo e i suoi eventi dedicati alla musica in giro per l’Italia.