Barbara D'Urso ha deciso di replicare alle critiche di Serena Enardu, attualmente rinchiusa nella Casa del Grande Fratello Vip 4

Non si placano le polemiche nella casa del Gf Vip 4 e così anche Barbara D’Urso è tornata a commentare Serena Enardu. L’ex tronista, al momento reclusa nella casa di Cinecittà dove ha potuto riabbracciare il suo Pago, aveva fatto infuriare l’adorata conduttrice. Mentre Serena si trovava in isolamento per sapere se sarebbe entrata o no dalla porta rossa, sua sorella gemella Elga aveva domandato a Barbara D’Urso di poter essere presente nel salotto di Domenica Live. La donna aveva però poi cambiato idea all’ultimo minuto, scatenando il malcontento della padrona di casa. Barbarella nel mentre non ha nemmeno apprezzato le parole di Serena, che tra le mura di Cinecittà continua a criticare le sue trasmissioni.

Serena critica Barbara D’Urso

Quando nel corso della puntata di lunedì 3 febbraio, Alfonso Signorini ha mostrato ad Antonella Elia le foto del suo compagno Pietro Delle Piane in compagnia di un’altra donna, Serena Enardu è corsa a consolare la coinquilina.

L’ex concorrente di Temptation Island ha quindi sollevato il dubbio che le foto potessero essere il frutto di una trovata pubblicitaria. Secondo lei, infatti, in questo modo Pietro poteva garantirsi delle ospitate nei programmi della Carmelita nazionale. La replica della presentatrice Mediaset non si è fatta ovviamente attendere. “È meravigliosa questa signorina, che dentro la Casa fa la scaletta delle mie trasmissioni!”. Che Serena si sia giocata in questo modo qualche futura ospitata nei salotti di Canale 5?