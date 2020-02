Beatrice Valli ha organizzato una super festa con tanti ospiti Vip per svelare il sesso del bebè che aspetta da Marco Fantini

Come da tradizione che si rispetti, gli addobbi erano tutti inizialmente rosa e celesti per non rovinare la sorpresa. Al momento opportuno, in ogni caso, un’esplosione di palloncini e coriandoli ha finalmente svelato il segreto. Beatrice Valli e Marco Fantini saranno nuovamente genitori di una bimba! Si tratta per la precisione della terza gravidanza per l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”. A soli 25 anni, infatti, la web influencer è già mamma di Alessandro e Bianca, mentre la terzogenita si chiamerà Azzurra. Così ha difatti rivelato la coppia in una recente intervista a “Verissimo” da Silvia Toffanin.

Beatrice Valli di nuovo mamma

Ricordiamo che l’amore tra Beatrice e Marco è nato proprio sotto le telecamere del noto dating show condotto da Maria De Filippi.

La loro storia è dunque proseguita anche sui social, dove i due innamorati condividono ogni momento della gravidanza con i loro follower. Persino la proposta di matrimonio all’ombra della Torre Eiffel è stata pubblicata dalla coppia su Instagram. Ecco dunque che non poteva fare eccezione il baby shower, con molti amici Vip accorsi per sapere il sesso del nascituro. Tra gli ospiti dell’evento c’erano la sorella Ludovica Valli, Costanza Caracciolo e Cristina Marino, pure loro in dolce attesa.

Visualizza questo post su Instagram Oggi finalmente abbiamo fatto l’annuncio tanto atteso… Il Marchini sarà circondato da principesse 👸🎀. Inizialmente sperava in una maggioranza maschile in casa 😂ma ormai si è arreso. In arrivo un’altra piccola buby 😜💕 #itsagirl #marcoscoppioritardato Un post condiviso da BEATRICE VALLI (@vallibeatrice) in data: 5 Feb 2020 alle ore 10:18 PST





Qualche tempo fa, Beatrice Valli era stata accusata di non aver ufficializzato il lieto evento perché avrebbe voluto venderne l’esclusiva. Tuttavia la diretta interessata ha pubblicato una foto molto dolce della sua famiglia, corredata da una lunga replica di fuoco.

In essa ha spiegato il motivo di questo suo silenzio prolungato, smentendo di fatto le illazioni sul suo conto.