Giovanna Civitillo su Amadeus: “Da quanto non facciamo l’amore?”

Giovanna Civitillo si è lasciata andare ad una confidenza sulla sua vita sotto le lenzuola con Amadeus: la reazione è stata esilarante.

Giovanna Civitillo si è lasciata sfuggire qualche confessione intima sulla sua vita sotto le lenzuola con Amadeus: a farle le domande è stato il cantante Gigi D’Alessio.

Giovanna Civitillo e l’amore con Amadeus

A La Vita in Diretta Giovanna Civitillo avrebbe dovuto intervistare Gigi D’Alessio, ospite alla seconda serata del Festival. A sorpresa però il cantante ha ribaltato la situazione facendo lui qualche domanda alla moglie del celebre conduttore, direttore artistico della 70esima edizione di Sanremo. Il cantante ha chiesto tra le varie cose come stesse procedendo la loro vita privata nonostante i troppi impegni lavorativi di Amadeus, e le ha anche chiesto quanto tempo fosse passato dall’ultima volta che avessero fatto l’amore.





La showgirl, visibilmente in imbarazzo, non ha risposto, e per cui il cantante ha tirato da solo le somme: “Stendiamo un velo pietoso?” ha chiesto, e lei ha aggiunto imbarazzata: “Un lenzuolo, stendiamo!”

La reazione di Giovanna ha divertito il pubblico de La Vita in Diretta, ma tutti sono a conoscenza del fatto che i due siano più innamorati che mai.

Durante la partecipazione di Amadeus al Festival infatti, sua moglie ha continuato a inviargli messaggi d’amore e d’incoraggiamento attraverso i social, e ovviamente non ha mancato di lodarne la conduzione nonostante le polemiche che hanno preceduto la kermesse. La stessa Giovanna aveva provato a prendere le difese di suo marito dopo la frase da lui pronunciata sul conto di Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi che sarà al suo fianco al Festival.