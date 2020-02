Sanremo, Roberto Benigni e lo storico siparietto con Pippo Baudo

L'unico ospite con cui si è trovato in difficoltà Pippo Baudo? Roberto Benigni, e a rivelarlo è stato lui stesso dopo il Festival del 2002.

Roberto Benigni è stato per diverse volte ospite al Festival di Sanremo, ma sicuramente una di quelle rimaste nella storia dello show è la volta in cui, sorprendendo tutti, toccò le parti intime di Pippo Baudo in diretta televisiva difronte a milioni di telespettatori.

Pippo Baudo e Benigni

Gli ingressi di Roberto Benigni al Festival di Sanremo sono sempre stati plateali, e a molti è rimasto il ricordo delle volte in cui l’attore – difronte a un malcapitato Pippo Baudo – mise in imbarazzo il conduttore della kermesse toccando le sue parti intime in diretta televisiva tra le risate del pubblico. Era il 2002 e in quell’occasione Benigni tornò al Festival dopo ben 22 anni dall’ultima volta.





Sull’episodio in seguito si espresse lo stesso Pippo Baudo, che dichiarò di essersi trovato in difficoltà soltanto con Benigni: “Un ospite che mi ha messo in difficoltà? Uno solo, Roberto Benigni, al quale però voglio troppo bene.

La prima volta che venne in trasmissione, mentre ci riprendevano a mezzo busto, mi diede con la mano un colpo secco sui genitali che mi lasciò senza fiato.”

Un’altra entrata plateale di Benigni allo show fu quella a cavallo, nel 2011, e così tutte le altre. Anche per la terza serata del Festival di Sanremo 2020 è atteso l’arrivo del premio Oscar che, secondo indiscrezioni, parlerà d’amore. Quel che è certo è che come sempre Benigni riserverà delle sorprese spettacolari per la sua partecipazione allo show, e in tanti sono infatti impazienti di sapere cosa “combinerà” l’attore questa volta.