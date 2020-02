Elodie ha pubblicato un nuovo messaggio sul gruppo Telegram poco prima della terza serata di Sanremo 2020.

Elodie ha creato un gruppo su Telegram dedicato ai suoi fan nella settimana della sua partecipazione al Festival di Sanremo. La cantante ha mandato un messaggio vocale per far sentire la sua vicinanza agli ammiratori, entusiasti del gesto della loro cantante. L’ultimo messaggio vocale è stato pubblicato poco prima della sua comparsa sul palco dell’Ariston in occasione della serata cover.

Elodie: il gruppo su Telegram

Con un costante dialogo con i propri fan, Elodie ha dato vita a un gruppo su Telegram tutto per loro: This is Elodie è il nome così come quello del suo ultimo album. La cantante ha aggiornato i fan sulle sue emozioni pre-Sanremo e si è detta felicissima di poter prendere parte all’evento. “Così siamo vicini”, ha aggiunto, mantenendo la promessa fatta ai fan di aggiornarli personalmente sulle emozioni provate durante la sua partecipazione alla kermesse.

Il fidanzato della cantante intanto, Marracash, ha dichiarato di non averla seguita a Sanremo ma non vedrebbe l’ora di riabbracciarla: “ Andrò a trovarla solo alla finale. Non prima perché non voglio agitarla “, ha dichiarato il rapper. I due sono usciti allo scoperto durante l’estate 2019 e si sono incontrati per la prima volta sul set del videoclip di Margarita, brano da loro realizzato assieme.

La coppia sembra essere più affiatata che mai e Elodie non ha nascosto di essere al settimo cielo: oltre alla storia d’amore con Marracash e l’uscita del suo terzo album, This is Elodie, la cantante ha presentato a Sanremo il suo brano Andromeda.