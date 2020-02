Impressionante somiglianza tra Mia Martini e Giordana Angi, che per la serata cover di Sanremo 2020 canta "La nevicata del '56".

È stata tra le rivelazioni di Amici e ora Giordana Angi è una dei Big di Sanremo 2020, dopo la sua partecipazione nel 2012 nella sezione Giovani. Per la terza serata del Festival – quella dedicata alle cover – la cantante di Come mia madre ha deciso di rivolgere lo sguardo al passato, a una delle più grandi interpreti della musica italiana. Nel look tanto quanto nella scelta della canzone (La nevicata del ’56), Giordana Angi ha scelto di ispirarsi a Mia Martini.

Giordana Angi a Sanremo 2020

Capelli corti e scuri, viso acqua e sapone, giacca nera e con dettagli bianchi e una voce capace di incantare tutto il pubblico in sala, a Sanremo 1990 così come nel 2020: la somiglianza tra Giordana Angi e Mia Martini è impressionante e ha lasciato a bocca aperta i fan di Mimì. La stessa ex concorrente di Amici, ai tempi del talent show che l’ha resa famosa, aveva ammesso: “Per me, Mia Martini è un’artista unica. Ogni volta che ascolto qualcosa di suo mi incolla al muro e non riesco a fare altro che ascoltare ogni sua singola parola. Quello che riconosco in lei è un’estrema verità, purezza, schiettezza e anche dolore“.

Per la serata cover “so che sembrerà scontato ma ho pensato subito a lei. È un’artista da cui ho cercato di prendere, mi rivedo nelle sue malinconie. Ho scelto La nevicata del ’56 perché era una canzone che si sentiva in casa, la cantava mia nonna paterna e mi rilassa”.

La prima serata

La somiglianza con lo stile inconfondibile di Mimì si era notata già durante la prima serata del Festival, quando Giordana si è presentata con un tailleur pantalone con giacca smanicata, entrambi di colore nero. Un outfit in linea con la sobrietà richiesta dalla kermesse e che ha ottenuto l’approvazione sui social, così come grande è stato il successo riscosso da Come mia madre: “Finalmente una canzone degna di questo nome”; “Una voce che conquista”.