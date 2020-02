Da giornalista in Rai da anni, Emma D'Aquino ha tenuto un monologo sull'importanza della tutela e garanzia della libertà di stampa.

Un’apologia della libertà di stampa il contenuto del monologo di Emma D’Aquino sul palco di Sanremo 2020. Dopo aver citato i dati relativi ai cronisti morti o detenuti per aver cercato di trasmettere la verità, la giornalista ha concluso citando le parole di Giorgio Gaber.

Monologo di Emma D’Aquino a Sanremo 2020

“Il giornalismo rimane una professione pericolosa e a dirlo non sono io ma i dati. Nel 2019 sono stati 449 i colleghi uccisi nel mondo: si muore in Siria, in Yemen, in Afghanistan. So già cosa state pensando: è quasi normale che accada, sono i rischi del mestiere. Ma non solo in queste nazioni, si muore anche e soprattutto in paesi ufficialmente in pace dove la democrazia è custodita da tempo come il Messico che ha il record assoluto di 10 giornalisti uccisi solo nel 2019.

Ma voglio citare anche Malta e la Slovacchia, ricordando i casi di Daphne Caruana e Jan Kuciak.

Il dato allarmante è anche quello dei reporter che finiscono in carcere: quasi 400 persone sono dietro le sbarre per aver tenuto la testa alta ed essersi avvicinati alla verità o per averla soltanto cercata. Quasi la metà di loro è detenuta in tre paesi, vale a dire Cina, Egitto e Arabia Saudita.

E poi c’è la graduatoria che tutti gli anni viene stilata sulla libertà di stampa. Il nostro paese si trova al 43esimo posto mentre l’Iran al 170esimo su 180. Voglio citare questo stato perché mi ha molto colpito la decisione delle tre giornaliste televisive di dimettersi dopo “anni di bugie di regime”.

Mi ha colpito perché forse non avrei avuto lo stesso coraggio.

La libertà di informazione e la pericolosità del lavoro di giornalista è un binomio che nel nostro paese ha assunto quote enormi. 433 sono le minacce contro giornalisti e blogger nel 2019 e 19 sono i colleghi sotto scorta in Italia. Ci sono poi quelle colpiti dalle querele intimidatorie che cercano di indurre al silenzio, di cui meno del 10% hanno avuto un seguito giudiziario. La querela facile serve a zittire il cronista ostinato nella ricerca della verità e a chi ascolta a non far conoscere ciò che accade, a creare il buio quando a noi piace la luce.

Allora vi dico: non lasciateci soli, perché la libertà è partecipazione“.