Morgan minaccia di non esibirsi sul palco dell'Ariston in occasione della serata cover di Sanremo 2020: "Boicottaggi continui".

È a rischio l’esibizione di Morgan e Bugo nel corso della serata cover di Sanremo 2020. L’ex giudice di X-Factor ha mandato una lettera ufficiale alle 6.26 della mattina di giovedì 6 febbraio a Stefano Coletta, direttore di Rai 1, per denunciare presunte “azioni di sabotaggio” nei suoi confronti. “Da parte nostra c’è la massima disponibilità, stiamo valutando. Lui chiede tre possibilità di prova e lo chiedono anche gli altri, vediamo se ci stiamo con i tempi”, ha commentato Coletta.

Sanremo 2020, la cover di Morgan

In occasione della terza serata del Festival, Morgan e Bugo dovrebbero esibirsi sulle note di Canzone per te di Sergio Endrigo. Marco Castoldi dovrebbe salire sul palco nella doppia veste di artista e direttore d’orchestra (con Valentino Corvino come assistente), ma accusa l’organizzazione della kermesse di non avergli concesso un periodo di prove adeguato.