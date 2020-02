Roberto Benigni è atteso nella terza serata del Festival di Sanremo 2020, e intanto circolano le indiscrezioni sul tema del suo monologo.

Al Festival di Sanremo ferve l’attesa per l’arrivo di Roberto Benigni che, a detta di Amadeus in conferenza stampa, farà qualcosa che rimarrà nella storia dello show.

Roberto Benigni: Festival di Sanremo

Nella serata del 6 febbraio, terza al Festival di Sanrem,o è atteso Roberto Benigni che, a detta del direttore artistico dello show, Amadeus, farà qualcosa d’indimenticabile. Sembra che all’attore verrà lasciato ampio spazio sul palco dell’Ariston (addirittura si parlerebbe di ben 40 minuti): “A Roberto Benigni io non chiedo né di cosa parlerà né quanto parlerà. Però il suo intervento potrebbe durare intorno ai 40 minuti ma non lo so con certezza”, ha dichiarato Amadeus in conferenza stampa. I due si sarebbero accordati unicamente sull’orario d’ingresso dell’attore, e nessuna informazione è trapelata riguardo a ciò che dira (anche se qualcuno sostiene che si tratterà di un monologo sull’amore).





L’attore è famoso per le sue entrate plateali al Festival di Sanremo, e in molti ricorderanno il suo “assalto” esilarante a Pippo Baudo, durante una vecchia edizione dello show.

Alla conferenza stampa si è parlato anche del presunto compenso che Benigni avrebbe richiesto al Festival di Sanremo e che, secondo indiscrezioni, ammonterebbe a circa 300 mila euro. Il direttore di Rai 1 in conferenza stampa ha messo in dubbio simili voci e, pur non svelando la cifra del cachet, ha dichiarato che sono state fatte scelte congrue. Intanto sui social ferve l’attesa, e in tanti non vedono l’ora di vedere l’attore da Premio Oscar sul palco del Festival di Sanremo 2020.