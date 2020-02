Volano scintille tra Selvaggia Lucarelli e Alessia Marcuzzi: le due si sono scontrate via social con parole infuocate.

Tra Selvaggia Lucarelli e Alessia Marcuzzi non corre buon sangue e via Twitter le due hanno avuto un acceso diverbio che non è sfuggito ai fan. Selvaggia Lucarelli non avrebbe apprezzato un gesto fatto dalla conduttrice, e non gliele avrebbe certo mandate a dire…

Selvaggia Lucarelli contro Alessia Marcuzzi

Su Twitter si avvicendano i commenti di coloro che seguono il Festival di Sanremo e, a commentare ciascuna esibizione via social, ci ha pensato anche Alessia Marcuzzi. Qualcuno le ha fatto le sue lodi di apprezzamento ma, nel farlo, ha insultato Selvaggia Lucarelli. La conduttrice ha messo il suo like al post, e il fatto non è sfuggito alla penna di Stanza Selvaggia, che ha presto replicato.

Insomma, sembra proprio che tra i due volti televisivi non corra buon sangue, e chissà se le cose tra le due si chiariranno. Intanto i fan sui social si sono divisi facendo il tifo per l’una o per l’altra, e questa non sarebbe neanche la prima frecciatina lanciata tra le due colleghe.





In passato Selvaggia Lucarelli aveva anche fatto dell’ironia sui legami tra Alessia Marcuzzi e i suoi ex, Simone Inzaghi (padre del figlio Tommaso) e Francesco Facchinetti (padre della figlia Mia), sostenendo col suo solito sarcasmo che “andare in vacanza con gli ex” secondo lei non sarebbe stato normale. “Io non la sopporto questa sua maturità. Questa sua generosità. Questa sua leggerezza. Questa sua colpevole assenza di rancore.

Questa sua indecente incapacità di recriminare”, aveva dichiarato la Lucarelli con ironia. Possibile che invece Alessia Marcuzzi non abbia digerito i commenti fatti sulla sua famiglia allargata? Chissà.