La parola "scusa", un cuore e il titolo di uno dei suoi album più amati: Achille Lauro ha spiegato il significato dei suoi tatuaggi.

Il suo stile nel vestire e la sua musica rendono Achille Lauro un artista immediatamente riconoscibile del panorama musicale italiano. Sicuramente una delle caratteristiche che non è sfuggita all’attenzione del pubblico sono anche i suoi numerosi tatuaggi: ma qual è il loro significato?

Achille Lauro: significato dei tatuaggi

Achille Lauro ha tanti e vistosi tatuaggi: sul viso la scritta Pour L’amour (ovvero il titolo del suo quinto album) e ha spiegato lui stesso che il significato sarebbe legato all’amore che lui metterebbe nella musica. Vicino all’occhio destro il cantante ha il tatuaggio di un piccolo cuore e la parola “scusa”, anche se non ha mai spiegato se fosse indirizzata a qualcuno in particolare.





Anche il suo corpo è ricoperto di svariati tatuaggi: al centro del patto c’è un enorme drago in stile giapponese, un’aquila e infine un’elegante Rolls Royce.

Sotto al collo spicca la scritta Blood (sangue) e Tears (lacrime) mentre sulle braccia si trova la scritta Familia, e sulle mani la scritta Pulp. Sempre su una mano vi è il tatuaggio di una tigre.

Sono veramente tantissimi i tatuaggi di Achille Lauro, ma non di tutti si conosce il significato che l’artista ha voluto attribuirgli. Del resto Achille Lauro è colmo di misteri, e sono in tanti a chiedersi quali siano le informazioni più dettagliate riguardanti l’artista: ad esempio lui stesso ha svelato il significato dietro il suo nome d’arte, e sono in tanti a chiedersi se presto o tardi svelerà anche i veri segreti dietro ai suoi numerosissimi tatuaggi sparsi su tutto il corpo.