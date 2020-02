Achille Lauro ama i look trasgressivi e lui stesso ha replicato a quanti hanno criticato il suo modo di vestire.

Con i suoi originali e trasgressivi Achille Lauro è considerato dai fan alla stregua di un’icona di stile, ma in tanti non hanno mancato di criticare l’artista. Lo stesso Achille Lauro ha rivelato che, proprio per via delle sue scelte in fatto di look, sarebbe stato vittima di attacchi e bullismo.

Achille Lauro: il look con trucco e pelliccia

Essere una celebrità non sempre è semplice, specie se adori lo smalto, i look glam e il trucco appariscente. A saperne qualcosa è Achille Lauro, che con i suoi look originali e trasgressivi ha rotto sicuramente qualche tabù: il cantante non si è mai fatto problemi anche a indossare abiti considerati “femminili” come i tacchi o le pellicce. A proposito delle critiche ricevute, ha replicato in prima persona: “Ogni tanto qualcuno mi dice: ma che ti è successo? Io rispondo che sono diventato una signorina”, ha risposto provocatoriamente Achille Lauro, rispondendo che per lui indossare abiti femminili è sinonimo di candore e bellezza, e che sarebbe del tutto immune dai commenti negativi ricevuti.





Il cantante non ha mai negato di considerare David Bowie un vero e proprio idolo, e sono in molti ad aver notato la verosimiglianza tra il suo stile e quello della compianta rockstar (del resto lo stesso Lauro gli ha reso omaggio durante la terza serata a Sanremo 2020).

Che piaccia o no dunque, il cantante continuerà ad indossare abiti glam, tacchi e pellicce, e i fan lo apprezzano sicuramente anche per questo: “la confusione di generi è il mio modo di dissentire e ribadire il mio anarchismo”, ha concluso.