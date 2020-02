Barbara D'Urso si è lasciata andare ad una confessione spassionata via social a quello che sarebbe il suo uomo ideale.

Come gran parte degli Italiani anche Barbara D’Urso sta seguendo il Festival di Sanremo, e non si è potuta esimere dal fare una dichiarazione a quello che per lei sarebbe l’uomo ideale.

Barbara D’Urso: la dichiarazione

In una sua story su Instagram Barbara D’Urso ha scritto: “Tiziano Ferro, sposami!”, la conduttrice infatti non ha mai nascosto di avere una vera e propria predilezione per il cantante di Latina, e questa volta si sarebbe dichiarata apertamente. Come lei sono tantissimi gli italiani che starebbero seguendo il Festival di Sanremo che, stavolta, avrebbe persino sbaragliato in fatto di share quello condotto da Claudio Baglioni.





Al fianco di Amadeus sul palco dell’Ariston per tutte e cinque le serate c’è proprio Tiziano Ferro, che il conduttore ha voluto accanto a sé come ospite speciale dello show insieme a Rosario Fiorello.

Tiziano Ferro ha ringraziato pubblicamente Amadeus per averlo invitato, e ha rivelato che in questo modo avrebbe realizzato il suo sogno di quando era bambino.

La partecipazione di Tiziano Ferro a Sanremo 2020 è stata accompagnata anche dai presunti rumors sul suo cachet che, secondo indiscrezioni, sarebbe stato interamente devoluto ad alcune onlus benefiche nella città natale del cantante. Durante la prima serata della kermesse Ferro si è esibito in uno dei grandi successi di Mia Martini, finendo per commuoversi sul palco. Il gesto è stato molto apprezzato dai fan della cantante, tragicamente scomparsa nel 1995 e considerata tutt’oggi uno dei più grandi talenti italiani di sempre.